Pnrr:Fitto,Ue non lascia intendere modifiche su termine 2026

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - La scadenza del Pnrr è il 2026.

"Sulla tempistica, il 2026 come scadenza è quella e la Commissione Europea non lascia intendere modifiche e quindi dobbiamo lavorare per quella scadenza". Lo conferma il Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, in audizione al Senato in merito all'esame del decreto-legge sulle disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

"Non c'è nessun accentramento, - ha detto - c'è una riorganizzazione, il tema dell'accentramento viene raccontato in modo non corrispondente alla realtà delle scelte che il decreto contiene, perché si è compiuto una scelta: quella di mettere insieme tre diverse strutture in un'unica struttura leggermente rafforzata". (ANSA).