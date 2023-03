Opposizione sceglie candidato unico contro Erdogan

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Un'alleanza formata da sei partiti di opposizione in Turchia ha annunciato che Kemal Kilicdaroglu sarà il candidato che sfiderà il presidente turco Recep Tayyip Erdogan alle elezioni in programma il 14 maggio prossimo. Lo rende noto CnnTurk.

Kilicdaroglu, 74enne, è il leader del Chp, il maggior partito di opposizione in Turchia, forze politica di centro sinistra, nazionalista e laica, fondata dal padre della Repubblica turca Mustafa Kemal Ataturk. (ANSA).