I doppiatori annunciano una nuova settimana di sciopero

(ANSA) - ROMA, 07 MAR - Ancora una settimana di sciopero dei doppiatori italiani che protestano per il rinnovo del contratto nazionale. L'azione di protesta, appena decisa in occasione di una assemblea unitaria, è stata promossa dalle organizzazioni di settore di Cgil, Cisl e Uil a sostegno del rinnovo del contratto e sostenuta da Anad e Nuovo Imaie. Da parte delle associazioni dei professionisti del doppiaggio è stata anche avviata la costituzione di un fondo per sostenere lo sciopero finanziando i lavoratori più deboli da un punto di vista economico. (ANSA).