Blitz israeliano a Jenin, 'ucciso almeno un palestinese'

(ANSA) - TEL AVIV, 07 MAR - Almeno un palestinese è morto oggi a Jenin (Cisgiordania) in un aspro scontro a fuoco con i soldati israeliani. Lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese Wafa che ha identificato la vittima in Muhammed Wael Ghazawi, 26 anni. Secondo fonti israeliane, è possibile che in quella che definiscono "una operazione anti-terrorismo" siano rimasti uccisi anche altri miliziani. Fra questi, aggiungono i media, potrebbe esserci il miliziano che il 26 febbraio ha ucciso due fratelli ebrei in un attentato a Huwara, presso Nablus.

L'operazione a Jenin non si è ancora conclusa. Altre unità militari hanno fatto ingresso a Nablus. (ANSA).