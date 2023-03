Bielorussia: 20 arresti per sabotaggio aereo russo

(ANSA) - MOSCA, 07 MAR - Oltre 20 persone sono state arrestate in Bielorussia per un sabotaggio compiuto contro un aereo militare russo A-50 nella base militare di Machulishchi, vicino a Minsk. Lo ha detto il presidente Alexander Lukashenko citato dall'agenzia Belta. A fine febbraio attivisti antigovernativi bielorussi avevano rivendicato un presunto attacco con un drone a un aereo militare russo A-50 in una base bielorussa. (ANSA).