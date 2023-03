Wta Monterrey: ko la francese Garcia, vince la croata Vekic

(ANSA) - MONTERREY (MESSICO), 06 MAR - La tennista francese Caroline Garcia non è riuscita a voltare definitivamente pagina su un inizio di stagione 2023 incerto, fallendo nella finale del torneo Wta 250 di Monterrey contro la croata Donna Vekic.

La numero 5 del mondo e favorita del tabellone messicano è stata battuta dalla Vekic (n.31 in Wta) per 6-4 3-6 7-5 in 2 ore e 29 minuti di gioco. La 26enne croata ha vinto il quarto titolo in singolare della sua carriera dopo quelli di Kuala Lumpur nel 2014, Nottingham nel 2017 e Courmayeur nel 2021. Dal canto suo, la francese ha subito la seconda sconfitta in una finale del torneo di Monterrey, dopo quella del 2015. (ANSA).