Mutui:Abi, pronti a sostenere debitori ma Ue sia flessibile

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "In Italia, più che in altri paesi europei, sono presenti strumenti per venire incontro alle necessità dei debitori in potenziali situazioni di difficoltà" Lo afferma il dg dell'Abi Giovanni Sabatini in merito all'appello della presidente della Bce Lagarde alle banche e emanare misure per mitigare l'impatto dei tassi sui mutui.

"Nelle attuali contingenze - aggiunge Sabatini - sarebbe necessario reintrodurre flessibilità regolamentari per evitare effetti pro-ciclici, in particolare per quello che riguarda le vincolanti e eccessivamente rigide regole dell'Autorità Bancaria Europea (Eba) in materia di ristrutturazioni onerose".

"Auspichiamo che la Banca Centrale Europea condivida quanto recentemente indicato dal Governatore Visco quando ha ricordato che occorre bilanciare i due rischi che può correre la politica monetaria, fare troppo poco o fare troppo e che oggi i due rischi sono simmetrici". aggiunge Sabatini in merito ai possibili nuovi rialzi dei tassi da parte della Bce. "Nelle attuali circostanze occorre un "approccio cauto" basato su una attenta analisi dei dati e non troppo su modelli teorici che nelle attuali circostanze, fortemente dipendenti da fattori esogeni, potrebbero risultare non coerenti o addirittura controproducenti". (ANSA).