Mattarella, libertà non effettiva se non è di tutti, ovunque

(ANSA) - ROMA, 06 MAR - "La liberta' non è effettiva se non è appannaggio di tutti: in un mondo che è sempre più una comunità raccolta, interconnesso, la mancanza di liberta' o di esercizio di diritti in un luogo colpisce tutti, ovunque". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando all'università della Basilicata. Esiste, ha spiegato il capo dello Stato, "il valore della unicità del genere umano e questa unicità ricorda il valore della indivisibilità della libertà se non è appannaggio di tutti". (ANSA).