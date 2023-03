La Russa a Yad Vashem, mai più un odio così bestiale

(ANSA) - GERUSALEMME, 06 MAR - "Ogni volta che mi sono simbolicamente inginocchiato in questo luogo di dolore e di ricordo, ho rinnovato il sentimento di vicinanza al popolo ebraico e il proposito di contribuire a far sì che mai più ci sia un odio così bestiale". E' quanto ha scritto il presidente del Senato Ignazio La Russa sul Libro del ricordo al termine della visita a Yad Vashem, il mausoleo della Memoria a Gerusalemme. "Sono i gesti quelli che contano - ha poi detto - quando si viene in questo luogo di memoria, di ricordo ma anche luogo di monito". (ANSA).