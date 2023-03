Ita: O' Leary, Lufthansa alzerà tariffe, meglio per noi

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Lufthansa è "un partner migliore di Air France per Ita, ma si limiterà a portare i passeggeri a Monaco e Francoforte, come ha già fatto a Bruxelles e a Zurigo con Sabena e Swissair". Sono contento per noi - aggiunge - perché alzerà le tariffe dei voli di Ita e così la gente volerà di più con noi". "Non è vero - spiega il manager - che i giovani preferiscono il treno all'aereo. Il treno ha senso per i viaggi fino a due ore, poi ci vuole l'aereo", spiega. "Chi vuole andare da Milano a Roma - conclude - prende il treno ma chi vuole andare in Sicilia o in Sardegna che fa? Deve per forza volare con noi e noi lo portiamo a destinazione". (ANSA).