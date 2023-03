Bce: Giorgetti, da rialzo tassi seri problemi bilancio

(ANSA) - MILANO, 06 MAR - Il rialzo dei tassi "pone problemi seri per chi ha bilanci fortemente indebitati come quello italiano". Lo ha detto il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, sottolineando che "l'approccio" del governo sui conti pubblici "è stato prudente e responsabile e continueremo in questo senso". "Avere conti in ordine è un esigenza assoluta per il nostro Paese, che deve mantenere la fiducia dei mercati" allo scopo di evitare un aumento dei "costi di finanziamento" ed "evitare ripercussioni" per famiglie e imprese. "Il debito rispetto al pil si attesta al 144,7% nel 2022, sarà il punto di riferimento in relazione anche alla discussa e in discussione revisione della governance economica europea".

"In questi primi mesi l'azione del governo si è concentrata nel minimizzare il rischio di recessione. Dagli ultimi dati sembra essere scongiurata, incrociamo le dita", ha detto ancora il ministro, che ha assicurato: "Continuiamo ad essere impegnati come governo a creare tutte le condizioni per uno sviluppo economico robusto ma che non metta a rischio la sostenibilità dei conti pubblici". (ANSA).