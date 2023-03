Nuovi casi di intossicazione di studentesse in Iran

(ANSA) - TEHERAN, 05 MAR - Ancora studentesse avvelenate in Iran: nuovi casi di intossicazione si segnalano oggi in due scuole a Abhar e Ahvaz, e in istituto elementare di Zanjan.

Altre studentesse hanno fatto ricorso alle cure dei sanitari a Mashhad, Shiraz e Isfahan. Da quando sono iniziati i misteriosi casi di intossicazione, circa 3 mesi fa, sono oltre 50 le scuole prese di mira, centinaia le ragazze intossicate.

Le autorità affermano di aver prelevato dei campioni di una sostanza che si sospetta sia all'origine dei casi. (ANSA).