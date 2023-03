Eni: Tajani, Descalzi? FI è favorevole alla conferma

(ANSA) - ABU DHABI, 04 MAR - "Forza Italia è favorevole alla conferma" di Claudio Decalzi come ad di Eni. Lo ha dichiarato il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i giornalisti ad Abu Dhabi. "Berlusconi ne dà un giudizio molto positivo, si sono parlati più volte - ha aggiunto -. Se devo dare un giudizio come ministro degli Esteri, lui lavora molto bene. Il governo deciderà, ma per quanto mi riguarda non posso che dare un giudizio positivo. Descalzi ha fatto sempre bene gli interessi dell'Italia". Quando si entrerà nel vivo il dossier nomine? "È presto, penso tra un mesetto", ha risposto Tajani. (ANSA).