Von der Leyen, Ue invierà 5.700 pannelli solari all'Ucraina

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - "Ho promesso di lavorare con l'Ucraina sulle fonti di energia rinnovabili, importanti per la sua sicurezza energetica. Ora lo facciamo: un primo lotto di 5.700 pannelli solari sarà presto inviato all'Ucraina. Grazie Kadri Simson per aver lavorato con l'industria su questo tema - sono sicuro che arriveranno altre donazioni". Lo annuncia in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen.

Simson, l''ad di Enel Francesco Starace, e il Ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko si sono incontrati oggi in formato ibrido per accogliere l'impegno di Enel a donare all'Ucraina i pannelli. (ANSA).