Taiwan: Cina, pronti contro le provocazioni d'indipendenza

(ANSA) - PECHINO, 03 MAR - Le forze armate cinesi sono "sempre pronte a combattere contro tutte le provocazioni di indipendenza" di Taiwan e "le interferenze di forze esterne in qualsiasi momento, difendendo risolutamente la sovranità nazionale e l'integrità territoriale". E' il monito del portavoce del ministero della Difesa Tan Kefei in risposta alla nuova vendita di armi Usa a Taipei annunciata mercoledì dal Pentagono del controvalore di 620 milioni di dollari. Il pacchetto, il nono sotto l'amministrazione Biden, include centinaia di missili per la flotta di jet F-16. E' un'operazione alla quale "ci opponiamo con fermezza", ha aggiunto Tan in una nota. (ANSA).