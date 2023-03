Qatar: legale, Marc Tarabella resta in carcere

(ANSA) - BRUXELLES, 03 MAR - La Corte d'Appello del tribunale di Bruxelles ha deciso di tenere ancora in carcere l'eurodeputato Marc Tarabella, in detenzione preventiva dallo scorso 10 febbraio nell'ambito del Qatargate. Lo riferisce il legale del politico belga, Maxim Toeller, indicando che un nuovo riesame della sua custodia cautelare dovrebbe tenersi entro la fine di marzo.

"Per riavvicinarlo alla sua famiglia - aggiunge il difensore -, nonostante la sua ingiusta carcerazione, abbiamo ottenuto che sia trasferito a breve" dal carcere brussellese di Saint-Gilles "in un carcere più vicino alla sua famiglia", probabilmente "nell'area della Vallonia". (ANSA).