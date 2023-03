Media,russi hanno fatto esplodere ponte cruciale a Bakhmut

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - L'esercito russo ha fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata di Bakhmut al vicino villaggio di Khromove e ultima e principale via di rifornimento attraverso la città di Chasiv Yar, ha riferito alla Cnn la polizia della regione di Donetsk.

Le autorità hanno spiegato che sperano di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché è un'arteria vitale per l'evacuazione di civili e il movimento di rifornimenti. I militari ucraini possono ancora accedere alla città attraverso strade sterrate e campi, ha detto la polizia. (ANSA).