Indice Pmi Cina sale a 55 punti, bene anche la Russia

(ANSA) - MILANO, 03 MAR - L'indice dei direttori agli acquisti del settore dei servizi cinese Caixin è salito in febbraio a 55 punti contro i 52,9 di gennaio e una stima di 54,7. Il rialzo segue il segnale positivo maturato sempre in settimana dall'attività manifatturiera, suggerendo una robusta ripresa dell'economia. Quanto ai sottoindici dei servizi, quelli sui nuovi affari e sui nuovi ordini all'export sono saliti, rispettivamente, al passo più ampio da aprile 2021 e di quasi gli ultimi 4 anni.

In aumento anche l'S&P Global Services Pmi della Russia, cresciuto a 53,1 in febbraio contro i 48,7 precedenti.

L'indice generale dei prezzi a Tokyo in febbraio è sceso al 3,3% rispettando le previsioni ma con un calo molto sostenuto rispetto a gennaio, quando l'inflazione nella capitale giapponese era al 4,3%.

Bene in Giappone il tasso di disoccupazione, al 2,4% contro il 2,5% delle stime. (ANSA).