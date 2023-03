Usa: Pence,'Trump 2024? Sicuro che avremo scelte migliori'

(ANSA) - NEW YORK, 02 MAR - "Sono sicuro che avremo delle scelte migliori per il 2024": "tempi diversi richiedono leadership diverse". Così l'ex vicepresidente Mike Pence si smarca da chi lo incalzava per sapere se appoggerà o meno Donald Trump qualora l'ex presidente conquistasse la nomination repubblicana per il 2024. (ANSA).