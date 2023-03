Papa, la Chiesa non può nascondere la tragedia degli abusi

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 02 MAR - "La Chiesa non può cercare di nascondere la tragedia degli abusi, di qualunque tipo siano". Lo dice il Papa nel video con l'intenzione di preghiera per il mese di marzo diffusa attraverso la Rete Mondiale di Preghiera del Papa sul tema "Per le vittime di abusi".

"Preghiamo per quanti soffrono a causa del male ricevuto da parte di membri della comunità ecclesiale: perché trovino nella Chiesa stessa una risposta concreta al loro dolore e alle loro sofferenze", è l'appello di Francesco. (ANSA).