Lavrov,nessuna dichiarazione comune al G20,colpa Occidente

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov dice che non ci sarà nessuna dichiarazione congiunta al G20. "L'Occidente ha sacrificato tutte le questioni che dovrebbero essere al centro dell'agenda del G20 per le sue ambizioni in Ucraina", ha detto Lavrov, come riporta la Tass.

