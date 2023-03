Justin Bieber cancella il tour mondiale

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Justin Bieber annulla il tour mondiale. Dopo la sospensione nell'estate del 2022 dei live a causa di motivi di salute, anche gli ultimi concerti, previsti per marzo, sono stati cancellati, secondo i siti di fan e ticket.

Dopo le cancellazioni segnalate martedì dai siti di fan nel Regno Unito, Ticketmaster ha indicato che tutti i concerti dell'artista canadese negli Stati Uniti, in Irlanda e in Francia sono cancellati. Né il cantante 29enne né i suoi agenti hanno dato spiegazioni.

Justin Bieber ha avuto un 2022 difficile a causa di problemi di salute. Ha dovuto cancellare parte del suo tour mondiale lo scorso giugno a causa della rara sindrome di Ramsay Hunt che gli paralizzava un lato del viso. Dopo essere tornato sul palco, ha nuovamente annunciato che doveva fermarsi a settembre. "Starò bene, ma ho bisogno di tempo per riposare e stare meglio", aveva detto.

Lo scorso gennaio, Bieber ha venduto i diritti del suo catalogo musicale alla società Hipgnosis per 200 milioni di dollari, l'ultimo di una lunga lista di artisti come Bob Dylan o Bruce Springsteen a vendere il suo repertorio. (ANSA).