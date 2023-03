G20: India, divisioni su Ucraina, nessuna nota congiunta

(ANSA-AFP) - DELHI, 02 MAR - Il ministro degli esteri indiano Subrahmanyam Jaishankar, padrone di casa del summit, conferma che non ci sarà una dichiarazione congiunta del G20 a causa delle divisioni sull'Ucraina.

"Sulla questione che riguardava il conflitto in Ucraina ci sono state divergenze, differenze che non siamo riusciti a conciliare tra le varie parti", ha dichiarato Jaishankar ai giornalisti.

(ANSA-AFP).