Auto:Urso, Italia vota no, segnale anche per altri dossier

(ANSA) - BRUXELLES, 02 MAR - "Domani l'Italia vota contro" sullo stop alle auto inquinanti dal 2035 e sarà "un segnale per quanto riguarda tutta l'attività che la Commissione, l'Ue, faranno - faremo insieme a loro - sui dossier che sono ancora aperti. Non solo l'automotive, ma anche per esempio il packaging piuttosto che l'ecotessile". Lo ha detto il ministero delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in un punto stampa a Bruxelles. "Noi chiediamo ragionevolezza, noi siamo un governo pragmantico che guarda soprattutto alla sostenibilità del nostro sistema sociale", ha spiegato. (ANSA).