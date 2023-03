Stretta del Papa sugli sconti per gli affitti ai cardinali

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 01 MAR - Papa Francesco ha disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni che consentono l'utilizzo gratuito o a condizioni di particolare favore degli immobili di proprietà degli enti che fanno riferimento alla Santa Sede. Lo riferisce il portale vaticano confermando le notizie trapelate ieri. Si tratta di una decisione - si legge nel Rescritto - presa "per far fronte agli impegni crescenti che l'adempimento al servizio alla Chiesa Universale e ai bisognosi richiede in un contesto economico quale quello attuale, di particolare gravità". La disposizione riguarda cardinali, capi Dicastero, presidenti, segretari, sottosegretari e dirigenti.

