Strega, 80 proposte all'edizione 2023, è record assoluto

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Raggiungono il record assoluto di 80 i libri proposti dalla giuria degli Amici della Domenica per le candidature al Premio Strega 2023. Il termine per presentare le candidature è scaduto il 1 marzo, alle 12. Spetta ora al Comitato direttivo del premio - presieduto da Melania G. Mazzucco e composto da Pietro Abate, Giuseppe D'Avino, Valeria Della Valle, Ernesto Ferrero, Alberto Foschini, Paolo Giordano, Dacia Maraini, Gabriele Pedullà, Stefano Petrocchi, Marino Sinibaldi, Antonio Scurati e Giovanni Solimine - scegliere i 12 titoli che si disputeranno l'edizione 2023. La dozzina sarà annunciata giovedì 30 marzo in una conferenza stampa alla Camera di Commercio di Roma, nella Sala del Tempio di Vibia Sabina e Adriano. La proclamazione della cinquina finalista sarà il 7 giugno al Teatro Romano di Benevento.

L'elezione del vincitore si svolgerà il 6 luglio al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia. (ANSA).