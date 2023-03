Lavoro: una rarità i giovani occupati, -7,6% in dieci anni

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - I lavoratori giovani in Italia sono diventati una rarità. Nel decennio 2012-2022 gli occupati 15-34enni sono diminuiti del 7,6% e quelli con 35-49 anni del 14,8%, mentre i 50-64enni sono aumentati del 40,8% e quelli con 65 anni e oltre del 68,9%. I lavoratori invecchiano e in futuro ce ne saranno sempre meno: si stima che nel 2040 le forze di lavoro nel complesso saranno diminuite dell'1,6%, come esito della radicale transizione demografica che il Paese sta vivendo.

Lo rileva il 6° Rapporto Censis-Eudaimon sul welfare aziendale.

(ANSA).