Duma al voto, fino a 15 anni per chi scredita combattenti

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - La Duma, il Parlamento russo, comincia oggi a votare emendamenti alla legge che rafforzano ulteriormente le leggi sulla censura del Paese, prevedendo fino a 15 anni di carcere per chi scredita le forze armate e le organizzazioni militari volontarie come il gruppo Wagner.

"Qualsiasi tipo di diffusione pubblica di informazioni consapevolmente false e azioni pubbliche volte a screditare le Forze armate russe, le unità di volontari è inammissibile", ha detto il presidente della Duma Vyacheslav Volodin su Telegram, come riporta Interfax. (ANSA).