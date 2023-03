Bce: Nagel, rialzo dei tassi anche dopo marzo, il Qt acceleri

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, auspica un "percorso più rapido" nel quantitative tightening, la riduzione dello stock di bond della Bce, allo scopo di contrastare una "pressione" dell'inflazione core che "resta molto alta", come dimostrano il rialzo del 5,1% registrato a gennaio in Germania e del 5,3% nell'Eurozona. Anche l'aumento dei tassi a marzo "non sarà l'ultimo": "ulteriori significativi passi sui tassi potrebbero essere necessari anche dopo", ha affermato Nagel nella nota introduttive alla presentazione del rapporto annuale 2022 della Bundesbank.

