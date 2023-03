Altre studentesse intossicate in una scuola di Teheran

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Alcune studentesse sono rimaste intossicate dopo avere inalato gas tossico in una scuola superiore della capitale iraniana Teheran, nel quartiere Tehransar. Lo rende noto il quotidiano Etemad. Da fine novembre, oltre 600 studentesse sono finite in ospedale dopo essere rimaste intossicate a causa dell'inalazione di gas nelle scuole di varie città del Paese. Anche ieri era stato riportato un caso nella scuola superiore Khayyam di Pardis, città vicina a Teheran, e 35 studentesse erano state portate in ospedale.

Secondo un docente del seminario di Qom, il gruppo religioso estremista Hazarehgera potrebbe essere responsabile delle intossicazioni perché si oppone all'istruzione per le ragazze mentre attivisti ritengono che si tratti di una vendetta dopo che nei mesi scorsi molte studentesse hanno manifestato contro il velo obbligatorio in seguito alla morte di Mahsa Amini, la 22enne di origine curda che ha perso la vita dopo essere stata messa in custodia dalla polizia morale perché non portava il velo in modo corretto. (ANSA).