San Siro: Sala, è evidente che non lo vuole più nessuno

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "È chiaro che" dall'incontro con Inter e Milan che si è tenuto questa mattina "ne viene fuori una cosa molto evidente: il vecchio San Siro non lo vuole più nessuno. Quindi sarà un problema in più per il Comune". È la considerazione del sindaco di Milano, Giuseppe Sala, dopo l'incontro con i club sul progetto del nuovo stadio. "Un passo alla volta, aspettiamo e vediamo il Milan cosa dirà - ha aggiunto a margine dell'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università Iulm -. Io sono amareggiato da sindaco, da cittadino, da tifoso ma era una cosa che avevamo ampiamente capito. Ripeto, sarà un problema in più per noi". (ANSA).