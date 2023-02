Musk batte Arnault, è di nuovo il più ricco del mondo

(ANSA) - NEW YORK, 28 FEB - Elon Musk si riprende il titolo di uomo più ricco del mondo. Il patron di Tesla supera Bernard Arnault e torna in vetta al mondo secondo il Bloomberg Billionaires Index. Le azioni Tesla hanno chiuso a Wall Street in rialzo del 5,5% spingendo la ricchezza di Musk a 187,1 miliardi di dollari. Arnault vale invece 185,3 miliardi di dollari. (ANSA).