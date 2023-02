Casa Bianca, 30 giorni per addio TikTok da dispositivi governo

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - La Casa Bianca concede alle agenzie federali 30 giorni per spazzare via TikTok da tutti i dispositivi elettronici del governo. La definizione dei tempi è un passo avanti "cruciale per affrontare i rischi presentati dall''app ai dati sensibili governativi", afferma l'Office of Management and Budget. "L'amministrazione Biden ha investito nel difendere la nostra infrastruttura digitale. La definizione della tempistica rientra nell'impegno dell'amministrazione a proteggere la sicurezza e la privacy degli americani", aggiunge.

