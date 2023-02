Borsa: Tokyo, apertura in rialzo (+0,34%)

(ANSA) - TOKYO, 28 FEB - La Borsa di Tokyo avvia le contrattazioni col segno più, in scia al recupero degli indici azionari statunitensi dopo la peggiore settimana da inizio anno.

In apertura il Nikkei avanza dello 0,34% a quota 27.516,86, aggiungendo 92 punti. Le aspettative di ulteriori strette monetarie da parte della Federal Reserve, e l'ampliamento del differenziale dei tassi di interesse tra Usa e Giappone, incidono sull'andamento dello yen, ai minimi sul dollaro in due mesi, a un valore di 136,20, e sull'euro a 144,50. (ANSA).