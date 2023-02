Ance, situazione bonus esplosiva,a rischio 115mila cantieri

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - L'Ance esprime "forte preoccupazione per la situazione esplosiva venutasi a creare dopo l'approvazione del decreto legge sulla cessione dei crediti, che non risolve in nessun modo il problema dei crediti incagliati legati ai bonus edilizi. Si tratta di circa 19 miliardi di euro, già maturati, che se non pagati mettono a rischio 115.000 cantieri di ristrutturazione delle case in tutta Italia, oltre 32.000 imprese e 170.000 lavoratori, che raddoppiano se si considera l'indotto". Così il vicepresidente di Ance, Stefano Betti, in audizione presso la commissione Finanze della Camera.

