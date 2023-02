Musk accusa media Usa, razzisti contro bianchi e asiatici

(ANSA) - WASHINGTON, 27 FEB - Elon Musk ha accusato i media americani di essere razzisti contro bianchi e asiatici dopo che diversi giornali hanno cancellato la striscia di fumetti 'Dilbert' in seguito ad una serie di frasi del suo autore contro la comunità nera del suo autore.

"Per molto tempo, i media statunitensi sono stati razzisti contro i non bianchi, ora sono razzisti contro i bianchi e gli asiatici. La stessa cosa è successa con i college e le scuole d'elite in America. Forse potrebbero provare a non essere razzisti, in generale", ha attaccato il miliardario su Twitter.

(ANSA).