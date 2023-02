Brexit: Sunak formalizza intesa, è la Carta di Windsor

(ANSA) - LONDRA, 27 FEB - Prende il nome di "Windsor Framework" la carta sottoscritta oggi dal primo ministro conservatore Rishi Sunak e dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen destinata a fissare i paletti interpretativi di una revisione del contestato protocollo post Brexit sull'Irlanda del Nord. Lo ha reso noto nella conferenza stampa congiunta lo stesso Sunak, parlando di "una svolta decisiva" in grado nelle sue parole sia di mantenere i confini aperti con la Repubblica d'Irlanda come previsto dalla pace del Venerdì Santo sia di eliminare ogni barriera nel transito merci interne fra Ulster e resto del Regno Unito.

Il 'Windsor Framework' offre "solide salvaguardie che proteggeranno l'integrità del mercato unico". Lo ha detto la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen durante la conferenza stampa precisando che l'intesa "rispetta e protegge i nostri rispettivi mercati e interessi".

La presidente ha anche sottolineato il fatto che grazie all'accordo lo stesso cibo sarà disponibile nell'Irlanda del Nord e nel resto del Regno Unito e ci sarà in modo permanente la stessa disponibilità di medicinali. (ANSA).