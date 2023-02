Madrid, Iran libera cittadina spagnola detenuta da fine anno

(ANSA) - MADRID, 26 FEB - L'Iran ha rilasciato una cittadina spagnola detenuta dallo scorso novembre, fa sapere il ministero degli Esteri di Madrid. Si tratta di Ana Baneira, 24 anni, liberata ieri sera. Ma l'annuncio ufficiale, ha detto il ministro Josè Manuel Albares, è stato posticipato ad oggi, quando il suo aereo è decollato dall'Iran.

Fonti diplomatiche spagnole in novembre avevano dato la notizia dell'arresto di un cittadino iberico, senza fornire altri dettagli. Le circostanze dell'arresto non sono mai state precisate, ma il periodo della detenzione coincide con il picco delle proteste in Iran, seguite alla morte in settembre di Mahsa Amini mentre era in stato di detenzione dopo un fermo per non aver indossato correttamente il velo islamico.

In Iran è detenuto un altro cittadino spagnolo, Santiago Sanchez Cogedor, arrestato in ottobre appena entrato in Iran mentre - da tifoso di calcio - voleva recarsi a piedi in Qatar dove si tenevano i Mondiali. (ANSA).