Israele: approvato progetto di legge per pena morte a terroristi

(ANSA) - TEL AVIV, 26 FEB - Un Comitato ministeriale ha dato il via libera ad una proposta di legge che intende legalizzare la pena di morte per le persone accusate di terrorismo. Lo hanno annunciato il premier Benyamin Netanyahu e il ministro per la Sicurezza nazionale, Itamar Ben Gvir, fautore del provvedimento.

L'annuncio è arrivato subito dopo la notizia dei 2 israeliani uccisi in un attentato palestinese nei pressi di Nablus in Cisgiordania. "Agiremo - ha detto Netanyahu - per scoraggiare i terroristi e mantenere la sicurezza. Colpiremo il terrorismo con forza". "In questo giorno difficile in cui 2 cittadini sono stati uccisi - ha sottolineato Ben Gvir - non c'e' nulla di più simbolico che approvare questa legge, giusta e morale". (ANSA).