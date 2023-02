Usa: sparatoria in scuola a Filadelfia, feriti 6 ragazzi

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Sette persone, tra cui sei ragazzi, sono rimaste ferite in una sparatoria nel cortile di una scuola a Filadelfia. Lo ha riferito la polizia secondo quanto riportato da Abc news. La sparatoria è avvenuta attorno alle 18 ora locale, mezzanotte in Italia. I bambini e ragazzi feriti hanno dai 2 ai 17 anni. Colpita anche una donna di 31.Tutti sono in condizioni stabili. Nessun'informazione invece sulla persona che ha aperto il fuoco. La polizia di Filadelfia sta dando la caccia a tre persone. "Al momento stiamo cercando di capire se si sia trattato di una sorta di vendetta e se le vittime siano state scelte o meno. Ma è ancora troppo presto per stabilirlo", ha detto ai media locali il capo della polizia di Filadelfia, Danielle Outlaw. (ANSA).