Urso, stop alla giungla degli incentivi per le imprese

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il Governo procederà alla riforma degli incentivi "con un disegno di legge delega", e ha già determinati "gli indirizzi di omogeneità, sfoltimento e continuità del codice degli incentivi" per "eliminare questa giungla degli incentivi" alle imprese.

Lo ha detto al TgCom24 il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, secondo cui in Italia ci sono circa 2000 diversi incentivi, di cui 230 circa nazionali e oltre 1700 da parte delle Regioni. (ANSA).