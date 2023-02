Lagarde,il livello di inflazione è inaccettabile,ma scenderà

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - Il tasso d'inflazione nell'area euro "è alto a un livello inaccettabile" ma "è probabile che scenda perché i prezzi energetici stanno scendendo". Tuttavia l'inflazione di fondo - senza alimentari ed energia - "attualmente è ancora ai massimi di sempre, a gennaio ha segnato il 5,3%".

Lo ha osservato la presidente della Bce Christine Lagarde in un'intervista. Lagarde - alla domanda se la Bce possa decidere altri rialzi dei tassi d'interese da mezzo punto percentuale dopo quello anticipato per il 16 marzo, non si sbilancia né esclude nulla. "Non abbiamo la sfera di cristallo. Voglio vedere i nuovi dati e ascoltare i miei colleghi. E' su questa base che prenderemo una decisione. Una cosa è certa: riporteremo l'inflazione al 2% tempestivamente". (ANSA).