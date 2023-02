Componenti banda cittadina suonano 'Faccetta nera', polemiche

(ANSA) - VERONA, 25 FEB - Un'esibizione 'fuori servizio' di alcuni elementi della banda musicale di Caprino Veronese che hanno suonato "Faccetta nera" dopo la festa di carnevale ha sollevato polemiche dopo che un video che li ritraeva è stato condiviso in rete, diventando virale.

L'episodio è avvenuto martedì grasso, ed è stato reso noto oggi dal quotidiano L'Arena. Nel video di vede l'area di fronte al Municipio della cittadina veronese nei momenti successivi alla festa paesana; si sentono una tromba e un tamburo che intonano la canzone fascista.

La banda aveva suonato durante la sfilata dei carri allegorici, e alla fine alcuni componenti del corpo avrebbero deciso di fermarsi nella piazza, dove sarebbe avvenuto il "fuori programma".

Per il presidente della banda, Andrea Testi, ha precisato di non aver assistito al fatto, avvenuto "quando il carnevale era già concluso, così come la sfilata e l'esibizione della nostra banda. Quindi il fatto è successo in un altro contesto. Ho comunque visto il video. Non posso escludere che sia stato qualche componente della nostra banda. Se fosse così sarei molto rammaricato per quanto accaduto. Ad ogni modo, come banda, ci dissociamo totalmente". Il sindaco Paola Arduini non ha voluto commentare la vicenda. (ANSA).