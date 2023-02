Bce: Visco, impossibile dire di quanto alzeremo i tassi

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - La Bce alzerà i tassi nella misura necessaria ad assicurare un ritorno dell'inflazione: "non possiamo indicare adesso quale sarà il tasso finale, se il 3,5%, il 3,25% o il 3,75%, perché dipende davvero dai dati".

Lo dice il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco in un'intervista a margine del G20 di Bangalore. "Il nostro obiettivo è tornare a un'inflazione del 2% nel medio termine. Se dobbiamo essere più restrittivi, saremo più restrittivi". Visco ha anche definito "necessaria" la "graduale riduzione" dei bond in portafoglio che inizia a marzo. (ANSA).