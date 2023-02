Visco, i tassi reali Bce sono a zero, nessuna preoccupazione

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - "Bisogna considerare che i tassi (della Bce, ndr) sono saliti di 300 punti base, ma partendo da livelli negativi. In termini reali (cioè al netto dell'inflazione, ndr), i tassi sono ora attorno allo zero dunque, francamente, non c'è alcun motivo di preoccupazione".

Così il governatore della Banca d'Italia, Ignazio VIsco, in un'intervista dal G20 di Bangalore. Visco ha aggiunto che al meeting Bce di marzo "anche se è stato già indicato che potremmo alzare di 50 punti base, dobbiamo ancora decidere sulla base delle informazioni disponibili: è davvero un processo riunione dopo riunione". (ANSA).