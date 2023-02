Tim: il cda apprezza l'offerta Kkr ma è da migliorare

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Il cda di Tim ha esaminato l'offerta di Kkr, è "apprezzata ma da migliorare" fa sapere in una nota. Il cda ha deliberato di "mettere a disposizione di Kkr - non in esclusiva - alcuni specifici elementi informativi e di richiedere le ulteriori indicazioni necessarie per comprendere a pieno gli assunti e gli economics della proposta" questo, spiega "con l'obiettivo di ricevere un'offerta migliorativa, in esito ai suddetti scambi informativi ed entro il termine del 31 marzo 2023". (ANSA).