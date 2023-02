Migranti: 14mila sbarcati nel 2023, solo il 6% su navi ong

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Sono 14.104 i migranti sbarcati in Italia dall'inizio dell'anno, con un aumento del 164% rispetto allo stesso periodo del 2022, quando erano stati 5.345. Quelli soccorsi dalle navi ong sono 855, pari al 6% del totale. La grande maggioranza ha dunque toccato terra su imbarcazioni autonome oppure è stata salvata da motovedette di Guardia costiera e Guardia finanza. Guinea (1.772) e Costa d'Avorio (1.720) sono i principali Paesi di provenienza di chi è arrivato via mare. I minori non accompagnati sono 861.

La Geo Barents di Medici senza frontiere ha soccorso quasi la metà (443 persone) dei migranti giunti in porto su navi umanitarie e ieri è stata sottoposta a fermo amministrativo mentre si preparava a ripartire da Augusta per la zona sar; segue la Ocean Viking di Sos Mediterranee (216), la Life Support di Emergency (156) e la Aita Mari di Salvamento Maritimo Humanitario (40 attesi in tarda serata ad Ortona). (ANSA).