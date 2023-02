Giappone: inflazione sale al 4,2%, ai massimi dal 1981

(ANSA) - TOKYO, 24 FEB - Il progressivo rialzo dei prezzi energetici continua a incidere sull'inflazione in Giappone, saldamente assestatasi ai massimi in oltre 40 anni.

In gennaio l'indice dei prezzi al consumo aumenta al 4,2%, un livello che non si vedeva dal 1981, superando l'obiettivo della Banca centrale del Giappone (BoJ) per il decimo mese consecutivo. Il dato anticipa di qualche ora l'audizione al Parlamento del nuovo candidato alla guida dell'istituto, Kazuo Ueda, che con ogni probabilità prenderà il posto dell'attuale governatore Haruhiko Kuroda, alla scadenza del mandato a inizio aprile. (ANSA).