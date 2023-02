Usa: bambino di 5 anni invita i compagni a 'sparare in classe'

(ANSA) - WASHINGTON, 22 FEB - Non c'è pace per la scuola elementare Richneck nella città di Newport News, in Virginia.

Dopo che a gennaio un bambino di 6 anni ha sparato e ferito la sua maestra, un altro allievo di 5 anni ha esortato i suoi compagni in un messaggio su una chat di gruppo a "far saltare qualche proiettile" e "sparare contro la classe". Un episodio inquietante avvenuto nel weekend di cui la preside della scuola, Karen Lynch, ha informato le famiglie dopo che uno dei bambini ha segnalato il messaggio ai genitori. L'autore del messaggio, secondo quanto riporta Abc news, è stato allontanato dalla scuola e la polizia ha aperto un'indagine, oltre a rafforzare le misure di sicurezza all'entrata dell'istituto. (ANSA).