Ucraina: Foti, invio armi? Si valuteranno quelle difensive

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sul prossimo pacchetto militare da inviare in Ucraina, "vediamo prima le armi. Tutti parliamo e facciamo processi senza sapere qual è il capo di accusa. Ci sono delle armi che sono difensive. Abbiamo sempre detto che le armi difensive servono all'Ucraina per impedire la sua distruzione o per impedire un risultato della guerra che nessuno si auspica, e quindi le armi difensive dovranno essere valutate nell'invio e approvate quando sottoposte all'invio medesimo". Così il capogruppo di Fratelli d'italia, Tommaso Foti uscendo dell'ambasciata ucraina a Roma e rispondendo sui distinguo espressi dalla Lega sul prossimo invio di armi. (ANSA).